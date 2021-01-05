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佐治亚决选在即 特朗普和拜登到场催票

文 / 陈慧璋

发布 / 2021年1月5日 8:07 AM

1月4日，特朗普在女儿伊万卡的陪同下，准备登上空军一号飞往佐治亚州。（法新社）

1月4日，拜登到佐治亚州首府亚特兰大，为民主党候选人奥索夫（左）和沃诺克（中）站台。（路透社）

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（早报讯）在美国佐治亚州两个参议院议席决选前夕，美国总统特朗普和候任总统拜登再次到佐治亚催票，因为佐治亚的投票结果将决定参议院的控制权归属。

法新社报道，目前共和党和民主党在参议院分别握有50席和48席，已控制众议院多数的民主党如果能拿下佐治亚这两席，就能掌控参议院，这将攸关拜登上任之后的执政效能。

依照美国宪法，如果两党在参议院的100席中各占50席，进行表决时，即将成为副总统的哈里斯就能投下决定性的一票。

而在特朗普前往佐治亚之前，《华盛顿邮报》在3日公布了特朗普向佐治亚州务卿拉芬斯珀格施压的一段电话录音，特朗普在长达一小时的通话中反复要求这名共和党官员帮忙“找出”1万1780张选票，以便推翻去年11月佐治亚的总统选举结果。特朗普在佐治亚获得的票数为1万1779张。

在周二的佐治亚决选中，民主党候选人奥索夫（Jon Ossoff）和沃诺克（Raphael Warnock）将分别对垒共和党参议员珀杜（David Perdue）和莱夫勒（Kelly Loeffler）。

一般预计佐治亚决选的投票结果至少需要好几天时间才会揭晓。鉴于此次决选关系重大，选举结果料将面对司法挑战，并进一步延误最终成绩的公布。

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