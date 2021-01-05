美国商界领袖联署 促国会认证拜登为新总统

（早报讯）美国商界领袖敦促国会“向前看”，认证拜登为美国的下一任总统。

美国国会参众两院将在1月6日（周三）举行联席会议，清点选举人团投票结果，并宣布总统选举获胜者。至此，新任总统当选程序才算全部完成。

法新社报道，超过170名来自美国金融、体育、技术和媒体业的企业高管周一向国会发表一封联署信，他们同声谴责任何意图破坏认证程序的行动，指其“违背我们民主的基本宗旨”。

他们在信中说：“总统选举已经尘埃落定，美国是时候向前看了。”他们明确表示，“国会应该在1月6日星期三认证选举人团的投票结果。”

纽约商业倡导组织Partnership for New York City把这封信的副本对外发布。

在联署信上签名的知名商界代表包括黑石集团首席运营官格雷（Jonathan Gray）、微软总裁史密斯（Brad Smith）、辉瑞公司首席执行官布尔拉（Albert Bourla）、男子和女子国家篮球协会的西尔弗（Adam Silver）和恩格尔伯特（Catherine Engelbert），以及高盛和美国运通公司高管等。

美国国会的认证程序是美国总统选举的一个例行程序，但以参议员克鲁兹为首的至少12名共和党籍参议员表明将在周三反对国会认证选举人团的投票结果，并要求国会对投票结果进行为期10天的紧急审核。超过100名效忠现任总统特朗普的共和党籍众议员，也誓言要挑战选举人团的投票结果。

鉴于众议院由民主党控制，而且多名共和党参议院大佬已承认拜登胜选，反对认证选举人团投票结果的成功希望堪称渺茫。