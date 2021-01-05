日本首都圈餐饮店8日起提早打烊

（早报讯）为了应对冠病疫情不断扩大，日本东京都和埼玉、千叶、神奈川三县知事周一（4日）晚上召开视频会议，确认将一致要求餐饮店进一步缩短营业时间。

共同社报道，1月8日至11日，日本首都圈的餐饮店的打烊时间将提早至晚上8时，对象是各都县相关地区提供酒类的餐饮店和卡拉OK店。当局也要求居民在晚上8时之后避免不必要的非紧急外出。

1月12日至31日，提早打烊措施将扩大至各都县所有地区的全部餐饮店，包括不提供酒类者。

另据日本放送协会（NHK）电视台，对于一般企业，首都圈一都三县将自行设定防疫目标，呼吁企业实施远程上班、居家办公、弹性出勤等措施。

东京都知事小池百合子表示，疫情已经进入一个完全不同的新阶段，因此有必要彻底减少人员流动和人与人之间的接触。她呼吁东京民众避免在晚上8时以后外出、避免“三密”（密闭空间、人员密集、人与人密切接触），采购和去医院都应该在最短时间内完成，幷避免跨城市或跨县移动。

日本政府相关人士透露，关于对东京都和周围三县颁布“紧急事态”宣言一事，政府正在协调，拟最快本周四敲定，预计宣言将在周四或周五发布。

NHK报道，日本时间周一零时至晚上8时30分，日本新增冠病例3306起，累计确诊病例达24万8515起。新增死亡病例48起，累计死亡人数3680人。