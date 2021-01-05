（早报讯）伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，伊朗不会就其国防力量问题进行谈判。

新华社报道，有记者就“伊朗导弹项目将摆上美国重返伊核协议的谈判桌”相关问题提问，哈提卜扎德回应说，伊朗“过去没有、现在没有、将来也不会”就其国防力量问题进行谈判。

哈提卜扎德说，伊朗核问题全面协议必须在“不设任何前提条件”的情况下完整执行。导弹项目是一个次要议题，常规武器禁运也已被解除。“我们基本上不会就在伊核协议框架内已谈成的任何问题的任何部分进行重新谈判。”

另据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令哈吉扎德1月2日表示，伊朗已自行决定将导弹射程限制在2000公里之内，但这一限制并非永久。“没有任何一名伊朗官员获准就导弹力量进行谈判，这是我们的红线。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。一些西方国家近期表示，需达成一项升级版的伊核协议，进而对伊朗弹道导弹计划也加以限制，遭到伊朗反对。