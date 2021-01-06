世卫：辉瑞疫苗短缺国家可酌情推迟第二剂接种时间

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，接种两剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗的间隔期应介于21天至28天之间，但是，疫苗供应量短缺的国家可以酌情推迟第二剂疫苗的接种时间。

路透社报道，辉瑞-BioNTech和莫德纳的冠病疫苗都需要施打两剂。当前，许多国家因为疫情激增，加上传播更迅速的变种冠病病毒出现，各地医疗体系倍感受压，许多欧美国家的疫苗接种进展缓慢，一些国家已批准或考虑推迟第二剂疫苗的接种时间。

在疫苗供应不足而制药商正在火速赶制疫苗之际，世卫一直在研究如何能够更有效地使用疫苗。

世卫免疫战略咨询专家组（SAGE）主席克拉维托在周二（5日）的线上记者会上说，SAGE的建议是，在21天至28天内接种两剂辉瑞-BioNTech疫苗。

不过，他表示，为了让更多感染风险更高的人接种疫苗，各国可以把两剂疫苗的接种间隔期扩大到六个星期。

克拉维托说：“SAGE认为，各国在（辉瑞）疫苗供应特别紧迫的特殊情况下，可以将第二剂疫苗的接种时间推迟几周，以便让更多人可以从接种第一剂疫苗中受益。”

他还补充说：“我认为，我们应对此抱持更开放的态度，让各国可以按各自的疫情形势来做决定。”

据路透社统计，全球至今累计冠病确诊病例超过8500万起，累计死亡病例约185万起。