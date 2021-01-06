韩第三波疫情趋缓 防疫响应初见成效

（早报讯）韩国近一周国内日均新增冠病确诊病例降至800多例，新增病例增速已进入拐点并正在缓慢减少，这主要得益于防疫响应级别上调以来人们的出行移动量持续减少。

韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓6日在例行记者会上表示，具体来看，近一周社区日均新增病例为833.4例，较前一周（约1009例）减少。同期，首都圈病例从708.6例减少到574.4例。尹泰皓就此表示，这段时间以来在临时筛查诊所进行的主动检测和全民参与的群防群控等措施开始缓慢奏效，但考虑疫情已在社区扩散等情况，预计新增病例数今后将呈现缓慢减少的趋势。

基于手机位置数据的一项移动量分析结果显示，上周末首都圈居民的移动出行量为2236万次，非首都圈为2414万次，较此前一周分别减少5.2%和3.6%，比防疫级别升级前的去年11月第二周分别锐减37.7%和36.7%。

但政府也指出，大规模集体感染、疗养院内传播、来自英国和南非的变异病毒等风险因素依然存在。尹泰皓强调，由于日常感染人数较多，所以减速会相当缓慢，而且一旦再次发生大规模集体感染，确诊病例很可能再度增加，因此有必要将日常生活中的接触传播机率降至最低。

床位方面，本部表示，首都圈患者均可在当天等到床位。目前全国还有177个重症床位可用，其中首都圈82个。