日本单日新增冠病确诊和死亡病例数创新高

（早报讯）据日本媒体6日报道，日本5日新增冠病确诊病例4915例，累计确诊病例达到25万3440例；新增死亡病例76例，累计死亡3756例。日本单日新增确诊和死亡病例数双双再创新高。

新增确诊病例最多的为东京都1278人。加上神奈川县622人、埼玉县369人以及千叶县261人，首都圈1都3县新增感染人数超过了全体半数。除了该3县外，栃木、长野、岐阜、三重、和歌山、长崎以及宫崎各县，共计10个县刷新了历史最多纪录。

据日本厚生劳动部消息，确诊病例中，使用人工呼吸机或在重症监护室等接受治疗的重症患者，截至5日为771人。

2021年以来日本疫情形势依然严峻，近几天单日新增确诊病例数都在3000例以上，而且约半数集中在首都圈，即东京都及其周边神奈川、埼玉、千叶3个县。

日本首相菅义伟日前召开新年记者会，认为餐饮店是导致疫情扩散的高风险地点，也是控制疫情的重点，表示将考虑在首都圈发布紧急状态。日本广播协会电视台等媒体称，政府可能最早于7日决定是否宣布为期约1个月的紧急状态。

日本京都大学教授西浦博近日汇总估算数据称，如果以冠病疫情急速蔓延的首都圈为对象发布紧急事态宣言，即使采取近似于去年四五月发布宣言时的严厉措施，要使东京单日新增感染人数减至100人以下也需要约两个月左右。