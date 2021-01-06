美加州圣迭戈多个变异病毒感染病例

（早报讯）美国加利福尼亚州圣迭戈县5日报告了20多例新增变异病毒感染病例。

《旧金山纪事报》报道，加州4日报告了创纪录的7万4135例新增冠病确诊病例。圣荷西《水星报》报道称，4日，加州报告了379例新增死亡病例。根据该州的数据，截至3日，加州共有2万1128名冠病患者住院，其中4584人正接受重症监护治疗。这两项数据均创下该州最高纪录。《洛杉矶时报》的统计数据显示，截至5日晚，加州确诊病例累计超过249万例，超过2.7万人死于冠病。

加州公共卫生官员说，4日的创纪录新增病例数主要与圣诞节假期有关，也与周末的统计数据滞后有关。官员们警告说，假期聚会带来的新一轮病例激增可能在最近几周继续出现。

《洛杉矶时报》报道称，圣迭戈县5日报告了24例经全基因组测序确诊的病例和另外4例疑似病例。该变异毒株与此前英国发现的变异毒株相同。

圣迭戈县官员在一份声明中说，据信这24名新确诊的患者没有旅行史，分别来自19个不同的家庭，年龄从10岁至70多岁不等。目前，调查和接触者追踪工作仍在进行。圣迭戈县官员说，感染这种病毒的患者无一人死亡，但有一名女性曾经住院，现在家中康复。

此前，该县已确认4例这种变异病毒感染病例。南加州圣贝纳迪诺县同一家庭中的两个人也感染了这种变异病毒。另外，在科罗拉多州和纽约也已发现这种变异病毒病例。