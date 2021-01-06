全球已有41个国家发现变异冠病毒株

（早报讯）据世界卫生组织官网1月5日简报，截至1月5日，全球已有41个国家或地区发现来自英国的VOC-202012/01冠病病毒变异毒株，7个国家或地区发现来自南非的501Y.V2变异毒株。

截至目前，世卫组织六大分区中，已有5个出现来自英国的变异毒株，2个出现来自南非的变异毒株。世卫组织下设非洲、美洲、欧洲、东地中海、东南亚、西太平洋六大分区。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至新加坡时间6日7时23分，全球冠病确诊病例达8623万0870例，死亡病例为186万5267例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达2100万7694例，死亡病例为35万6540例。

美国卫生部发布消息称，在佐治亚州发现一例在英国出现的冠病病毒变异株感染病例，该病例没有旅行记录，目前正在隔离。美国已有5个州发现了这一病毒变异株，包括加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、科罗拉多州。

欧洲地区，英国政府5日发布的数据显示，英国当天新增确诊超过6万例，达到6万0916例，再创该国疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录；累计确诊病例277万4479例。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所最新数据：德国新增确诊2万1237例，累计达180万8647例，新增死亡1019例，累计死亡达3万6537例。