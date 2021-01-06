英国航母战斗群已做好部署准备

（早报讯）英国皇家海军宣布，英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母战斗群首次形成初始作战能力（IOC），预计将于今年春天奔赴中东和太平洋海域，参与英军的全球部署。这是英国时隔38年以后首次有航母战斗群获得初始作战能力，也是英国自2014年以后首次拥有可用于作战的航母。

美国有线电视新闻网报道，据英国国防部介绍，这意味着战斗群的所有组成部分，从排水量达6.5万吨的航母，包括F-35隐形战斗机、直升机在内的舰载机，到护卫舰、潜艇、补给舰、飞行员、地勤人员等在内，都能在接到命令后的5天内准备就绪。

“伊丽莎白女王”号航母战斗群指挥官、英国海军准将史蒂夫·莫尔豪斯4日在推特上表示，他的部队已经做好准备，处于高度戒备状态：“如果需要，我们能在5天内进行部署，以应对全球事件和捍卫英国利益。”

莫尔豪斯还暗示，近期将会有所动作。他表示，工作人员正在计划“伊丽莎白女王”号的首次行动部署，该行动将围绕一项25年来最大规模的和平时期任务，这将证明英国能够维护全球安全，“显然是对‘全球英国’的一项例证”。

据悉，这艘航母是英国海军历史上“最大、最强”军舰，排水量达7.2万吨，长280米，飞行甲板面积相当于三个足球场，可搭载最多40架美国制造的F-35B战机。

此前有媒体报道称，“伊丽莎白女王”号航母首次部署将“不远万里”来到亚太地区，可能将长期派遣航母战斗群到日本近海。