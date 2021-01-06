佐治亚州选举 民主党赢得一席

（早报讯）在当地时间5日进行的美国佐治亚州国会参议院第二轮选举中，民主党从共和党手中赢得关键一席。目前，民主党在参议院已确定拿下49席，仅落后共和党1席。

美国多家媒体报道，根据已经统计的99%的选票，佐治亚州民主党候选人拉斐尔·沃纳克（Raphael Warnock）击败了共和党候选人、现任参议员凯莉·莱夫勒（Kelly Loeffler）。据《华盛顿邮报》消息，前者的得票率为50.5%，后者赢得了49.5%的选票。

佐治亚州另一个国会参议院席位的投票结果还未出炉。

51岁的沃纳克5日晚宣布获胜，成为该州首位黑人参议员；但争取连任的共和党参议员莱夫勒未有承认落败，官方也未正式公布结果。

沃纳克在电视上说：“佐治亚州，你们对我展示的信念令我感到很荣幸。我今晚向你们保证，无论你投向哪位候选人，我要为了所有佐治亚州人上参议院。”

莱夫勒则仍然相信自己会赢，她在亚特兰大向支持者说：“我们有一条通往胜利的道路，我们将继续坚持下去，这场选举值得持续到明天。我们将确保每张选票都能计算。”在官方结果公布前，她的身份仍然是该州参议员，6日将到华盛顿出席国会联席会议。

本次投票将决定美国参议院控制权的归属。在沃纳克取胜后，民主党在参院确定拿下49席，共和党确定拿下50席。而一旦民主党人拿下佐治亚州的最后一个席位，将与共和党人在参议院各占50席；当参议院投票出现平票时，能依靠当选副总统、民主党人哈里斯作为参议院议长的关键性一票打破僵局。

佐治亚州各郡将在1月15日前确认选举结果。该州州务卿拉芬斯伯格须在1月22日之前，确认全州的选举结果。