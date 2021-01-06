印尼单日新增冠病病例创新高 下周开始疫苗接种

（早报讯）印度尼西亚国家抗灾署6日发布的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增冠病确诊病例8854例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊78万8402例，累计死亡2万3296例。印尼总统佐科当天宣布，将从下周开始疫苗接种工作。

疫情数据还显示，印尼所有省级行政区中，雅加达首都特区报告的累计确诊病例最多，达19万5301例；东爪哇省报告的累计死亡病例最多，达6173例。

佐科6日和全国34个省级行政区的行政长官召开抗疫协调会议时宣布，印尼将从下周起给国民接种冠病疫苗，希望各省做好疫情防控以及接种准备工作。

佐科当天通过印尼内阁秘书处发表声明说，印尼已向全球疫苗厂商订购了3.295亿剂疫苗。其中，从中国科兴公司订购的300万剂疫苗已抵达，目前正向全国分发，未来还有1.225亿剂科兴疫苗陆续抵达印尼。他希望，今年1月能向全国分发580万剂疫苗，2月分发1045万剂，3月分发1330万剂。

印尼卫生部长古纳迪说，印尼从1月3日起向全国34个省级行政区分发疫苗，截至目前已完成分发120万剂。接种工作将在下周获得印尼食品药品监督管理部门的紧急使用许可后开始，计划在15个月内为1.81亿印尼民众接种。