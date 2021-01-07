特朗普支持者冲入国会大厦 两院被迫暂停审议

（早报讯）支持美国总统特朗普的暴力示威者周三（1月6日）冲入国会大厦，导致当天的大选结果认证程序暂停。特朗普在事件发生数小时后告诉示威者离开现场，拜登指责示威者在“煽动叛乱的边界”。华盛顿警察局长证实，一名平民在国会大厦内受到枪伤。

综合媒体报道，数百名亲特朗普的抗议者涌入国会大厅后，点算各州选举人票以确认拜登当选的众议院和参议院成员被疏散，迫使两院暂停审议。一名抗议者占领了参议院讲台，并大喊道：“特朗普赢得了这次选举。”

抗议者推翻了路障，并与警方发生冲突。警方发射催泪弹驱散示威者。

特朗普在数小时后告诉示威者“现在回家”。他在周三发布的录制视频中说：“我知道你很痛苦，我知道你很受伤。我们的选举被偷走了。这是一次压倒性的选举，每个人都知道，特别是另一方。”“但你们现在必须回家。我们必须有和平，我们必须有法律和秩序。”

特朗普同日早些时候在白宫附近举行了一次集会，他在该集会重复声称他的败选是投票舞弊所致。在集会上，特朗普鼓励示威者前往国会大厦，支持计划反对一些选举人团选票的议会成员。

拜登说，示威者冲进议会大厦，砸碎窗户，占领办公室，入侵议会大厦，威胁正式当选官员的安全。“这不是抗议，这是起暴动。”

白宫新闻秘书麦肯内尼在一条推文中说，特朗普在华盛顿特区市长鲍泽（Muriel Bowser）的呼吁下部署了国民警卫队。