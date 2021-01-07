日本将对东京都及其他三县发布紧急事态宣言长达一个月

（早报讯）据共同社报道，日本首相菅义伟将在周四（7日）下午决定以东京都和埼玉、千叶、神奈川三县的首都圈为对象，基于冠病特别措施法再次发布紧急事态宣言，时间设想持续至2月7日。

据报道，日本政府的基本应对方针修改草案全貌。其中写明要求餐饮店缩短营业时间，提前至晚上8时打烊。有关解除宣言，将基于疫情降至4级标准中次高的第三阶段（感染骤增）水平，“进行综合判断”。

这将是自去年4月以来再次发布紧急事态宣言。经官报公示后生效，预计时间为7日晚或8日凌晨零时。

应对方针修改草案中就再次发布宣言相关想法写明，基于按冠病对策小组会给出的标准已达到最严重的第四阶段（疫情爆发式扩大）水平，根据“全国迅速蔓延是否给国民生活和经济带来巨大影响”进行判断。

作为“防止蔓延”的措施，要求缩短营业时间至晚上8时打烊的对象除餐饮店外，还包括具有一定规模的百货店、运动设施、游艺场所和娱乐设施等。对于不配合的商家，将公布设施名称。

有关人员外出和移动，强调“晚上8时以后避免不必要非紧急的外出将贯彻落实到居民身上”。为了减少接触机会，提出“出勤人数削减七成”，要求企业推行远程办公和轮班。

此次不要求中小学一律停课，大学入学共通考试和高中入学考试将在采取防疫措施的基础上按计划实施。社团活动中，要求限制感染风险较高的活动。

举办活动不会要求全面停止，但正在协调较现行的“5000人”上限采取更严格的人数限制。

日本政府在应对方针之外，还将通过临时内阁会议敲定特措法的政令修改，使公布不配合提早打烊和停业要求的餐饮店名称成为可能。

菅义伟6日在官邸与厚生劳动相田村宪久、官房长官加藤胜信和经济再生担当相西村康稔会谈，指示要求加紧开展面向再次发布宣言的汇总作业。自民党和立宪民主党的国会对策委员长已同意，再次发布宣言之前的7日下午将在众参两院召开议院运营委员会会议，听取政府的报告。