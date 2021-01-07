【图集】特朗普支持者冲入国会 场面混乱

特朗普支持者冲破警戒线，并与警方发生冲突。（路透社）

一名特朗普支持者越过围栏，进入美国国会。（路透社）

特朗普支持者与警方起冲突，警方施放催泪弹。（路透社）

特朗普支持者在美国国会大楼喷洒灭火器，现场浓雾弥漫，警方在一旁戒备。（路透社）

特朗普支持者冲入美国参议院。（法新社）

一名特朗普支持者尝试从美国参议院旁听席跳下，前往参议员发言区。（法新社）

美国国会警员在众议院主要议会厅门口设置障碍物，并持枪防止支持特朗普的示威者冲入（法新社）。

一名特朗普支持者闯入美国众议院长佩洛西的办公室。（法新社）

一名特朗普支持者坐在美国参议院议长演讲台。美国副总统兼任参议院议长。（法新社）

一些美国国会职员在特朗普支持者闯入国会后，在门口设置障碍物，防止示威者闯入更多办公室。（法新社）

美国警方在国会大楼拘捕部分特朗普支持者。（彭博社）

美国国会大楼内的许多装饰品与物件遭到破坏。（法新社）

美国国民警卫队在特朗普支持者撤离国会后，在国会外驻守，阻止支持者再次前进。（法新社）

支持美国总统特朗普的暴力示威者周三（1月6日）冲入国会大厦，导致当天的大选结果认证程序一度暂停。

综合美国媒体报道，数百名亲特朗普的抗议者涌入国会大厅后，点算各州选举人票以确认拜登当选的众议院和参议院成员被疏散，迫使两院暂停审议。

一名抗议者占领了参议院讲台，并大喊道：“特朗普赢得了这次选举。”

抗议者推翻了路障，并与警方发生冲突。警方发射催泪弹驱散示威者。

混乱中，有一名平民女子在国会大厦内中弹身亡。

早前上载到推特的一段相信拍下了这起枪击事件。画面显示，一名女子爬上了大楼内一道门旁的墙沿，随后出现一声巨响。披着国旗的该名女子在楼梯最顶端倒地。

特朗普在数小时后告诉示威者“现在回家”。他在周三发布的录制视频中说：“我知道你很痛苦，我知道你很受伤。我们的选举被偷走了。这是一次压倒性的选举，每个人都知道，特别是另一方。”“但你们现在必须回家。我们必须有和平，我们必须有法律和秩序。”

特朗普同日早些时候在白宫附近举行了一次集会，他在该集会重复声称他的败选是投票舞弊所致。在集会上，特朗普鼓励示威者前往国会大厦，支持计划反对一些选举人团选票的议会成员。

拜登则说，“这不是抗议，这是起暴动。”

在数小时的延迟后，美国国会恢复会议，继续点算选举人票，副总统彭斯谴责特朗普的暴力支持者冲入国会大厦，试图阻止总统选举结果的认证。

据路透社报道，彭斯对暴力支持者说：“你们没有获得胜利。暴力永不会胜利。”彭斯说，国会大厦已恢复正常，并吁请参议院“继续工作”。

另外，面簿公司发表声明说，由于两次违反政策，美国总统特朗普的面簿页面功能将被截断24小时，这意味着特朗普在这段时间内将无法在面簿平台上发文。