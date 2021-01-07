【图集】特朗普支持者冲入国会 场面混乱

支持美国总统特朗普的暴力示威者周三（1月6日）冲入国会大厦，导致当天的大选结果认证程序一度暂停。
综合美国媒体报道，数百名亲特朗普的抗议者涌入国会大厅后，点算各州选举人票以确认拜登当选的众议院和参议院成员被疏散，迫使两院暂停审议。
一名抗议者占领了参议院讲台，并大喊道：“特朗普赢得了这次选举。”
抗议者推翻了路障，并与警方发生冲突。警方发射催泪弹驱散示威者。
混乱中，有一名平民女子在国会大厦内中弹身亡。
早前上载到推特的一段相信拍下了这起枪击事件。画面显示，一名女子爬上了大楼内一道门旁的墙沿，随后出现一声巨响。披着国旗的该名女子在楼梯最顶端倒地。
特朗普在数小时后告诉示威者“现在回家”。他在周三发布的录制视频中说：“我知道你很痛苦，我知道你很受伤。我们的选举被偷走了。这是一次压倒性的选举，每个人都知道，特别是另一方。”“但你们现在必须回家。我们必须有和平，我们必须有法律和秩序。”
特朗普同日早些时候在白宫附近举行了一次集会，他在该集会重复声称他的败选是投票舞弊所致。在集会上，特朗普鼓励示威者前往国会大厦，支持计划反对一些选举人团选票的议会成员。
拜登则说，“这不是抗议，这是起暴动。”
在数小时的延迟后，美国国会恢复会议，继续点算选举人票，副总统彭斯谴责特朗普的暴力支持者冲入国会大厦，试图阻止总统选举结果的认证。
据路透社报道，彭斯对暴力支持者说：“你们没有获得胜利。暴力永不会胜利。”彭斯说，国会大厦已恢复正常，并吁请参议院“继续工作”。
另外，面簿公司发表声明说，由于两次违反政策，美国总统特朗普的面簿页面功能将被截断24小时，这意味着特朗普在这段时间内将无法在面簿平台上发文。