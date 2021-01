多国领导人对美国国会遭暴力攻击感震惊并予以谴责

(早报讯)据中通社报道,美国国会两院举行联席会议认证大选结果时,大批特朗普支持者强行闯入国会大厦,与警方发生冲突,造成一人死亡,迫使议员们紧急疏散,两院联席会议也被迫中断。华盛顿进入宵禁状态,引发世界关注。多国领导人对此事件表达了震惊和愤怒,纷纷谴责暴力行为。

英国首相约翰逊谴责美国总统特朗普支持者在美国国会上演的“可耻一幕”,称这是“美国国会的可耻场面”。他还表示,“美国在全世界主张民主,现在至关重要的是和平有序地交接权力。”

法国外交部长让-伊夫·勒德里安谴责称,“暴力行为是对民主的严重攻击”,“美国人民的意愿和投票必须得到尊重”。

德国外交部长马斯表示:“特朗普和他的支持者最终应接受美国选民的决定,幷停止践踏民主。”他指出,“煽动性言论导致暴力行为”。

瑞典首相勒文在推文中将此事件描述为“对民主的攻击”,称特朗普总统和许多国会议员对现在的情况负有重大责任。

爱尔兰外交部长考文尼直接谴责了特朗普。他在社交网站上写道:“华盛顿特区发生令人震惊和深感悲伤的场景——我们必须明确,这是现任总统及其支持者对民主的蓄意攻击,试图推翻一场自由公正的选举!”

欧盟委员会主席冯德莱恩表示:“我相信美国制度与民主的力量。核心在于权力的和平交接。拜登赢得了大选。我期待与他作为下任美国总统的合作。”

北约秘书长斯托尔滕贝格称,华盛顿特区发生“令人震惊的一幕”,这次选举的结果必须得到尊重。

加拿大总理特鲁多称,数千名特朗普支持者闯入美国国会,加拿大民众对此“深感不安”,“暴力永远无法战胜人民的意志”。加拿大政府正密切关注事态。

土耳其外交部在一份声明中表示:“我们呼吁美国各方保持克制和谨慎。我们相信,美国将以成熟的方式,克服这场内部政治危机。”

