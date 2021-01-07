拜登拟提名前上诉法院首席法官出任司法部长

（早报讯）美国候任总统拜登周三（1月6日）宣布，拟提名前哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院首席法官加兰（Merrick Garland）出任司法部长。

据中通社报道，现年68岁的加兰毕业于哈佛大学法学院，他曾在美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院担任法官23年。他于1997年被前总统克林顿任命为该院法官，2013年2月升任为该院首席法官。2020年2月加兰辞去该院法官之职。

2016年年初，美国联邦最高法院出现空缺时，时任总统奥巴马提名加兰出任联邦最高法院大法官，但控制参议院的共和党人当时以美国进入大选年为由拒绝推进提名程序。

美国有线电视新闻网（CNN）称，加兰在美国法律界有着极高的声望，政治立场属于中间派。知情人士称，拜登提名加兰的一个重要原因是新一届政府中需要一个能够超越政治的温和派角色，拜登团队需要一个有能力治愈美国、团结全民的人选。

加兰在担任法官之前曾任大法官助理。加兰还曾负责调查1995年俄克拉荷马城爆炸案。该爆炸案造成160多人死亡，数百人受伤。

据美国媒体报道，如果该提名得到联邦参议院的确认，作为新一届司法部长，加兰将面临对拜登儿子亨特的刑事税务调查。加兰还将面对部分民主党人提出的要求：对特朗普在任总统期间的行为进行调查。特朗普在1月20日离任后将不再享有总统职位带来的豁免权。美国司法部禁止对在任总统提起联邦刑事诉讼。