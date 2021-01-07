美国国会大厦骚乱：中枪身亡女子是遭警察枪杀

（早报讯）综合媒体报道，美国当局说，周三（1月6日）在美国国会大厦骚乱事件中枪身亡的女子是遭到警察枪杀。

据法新社报道，与周三骚乱相关的唯一死亡事件是该名中弹女死者，这名女子是住在加州的退役空军艾希莉．芭比特（Ashli Babbitt），在美国空军服役14年，是特朗普的忠实支持者，前一日在推特发文指“没有东西可以阻挡我们”，以响应当日在首都华盛顿的集会。

美国大都会警局局长孔蒂说，另外三名死者，即一名女子和两名男子，在国会大厦附近死亡，但未将这三起死亡事件与国会大厦的骚乱连接。这三名死者的死因与紧急医疗情况有关。

孔蒂说，被逮捕的52人当中，有26人因违反宵禁、非法入境和武器指控在国会大厦被捕。

孔蒂补充，有14名警员受伤，其中一名警员因被群众拉入其中并被袭击而严重受伤。他还说，在国会大厦附近发现了两枚管道炸弹，一枚在民主党办公室，另一枚在共和党办公室。此外，当局还发现一辆车停在国会大厦的场地上，里面有一支长枪和燃烧瓶。

华盛顿市长鲍泽（Muriel Bowser）宣布将华盛顿市的紧急状态延长15天，度过1月20日拜登的总统就职典礼。因当局担心特朗普和他的支持者在认为拜登选举胜利是舞弊的情况下，继续威胁使用暴力。