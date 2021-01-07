美国参众议院否决对宾州选举结果的挑战

（早报讯）美国参众两院否决了对宾州选举结果的挑战，继续为民主党候任总统拜登在去年11月大选中获胜的认证铺路。

彭博社报道，在国会联席会议开展的正式计算选举人团票的程序中，参议院以92票对7票否决了对宾州拜登胜选结果的挑战。众议院在之后的表决中也否决对宾州选举结果的挑战。此前，参众两院已双双否决对亚利桑那州选举人团票结果的异议。

国会两院将恢复国会联席会议，对2020年美国总统选举各州选举人团计票结果进行统计认证。

据报道，尽管这些企图推翻大选结果的挑战注定会失败，但在特朗普支持者一度强闯国会大厦、中断对选举人团票的认证工作前，一些众议院和参议院的共和党人预计对拜登在数个州的胜选结果发起了挑战。不过，在认证工作令人震惊地被打断数小时后，其中一些人表示他们打算放弃努力。

佐治亚州共和党参议员凯利·罗夫勒表示，“今早我抵达华盛顿时，我一心想要反对选举人团票认证，”。“但是，后来发生的事情迫使我重新思考，现在我无法再凭良心反对选举人团的投票结果。”

计算选举人团票通常只是走形式而已，但在特朗普拒绝承认自己在11月3日大选中落败后，今年却成了争议焦点。

参议院多数党领麦康奈尔周三早些时候表示，根据宪法接受大选结果并认证拜登获胜是国会的工作。国会恢复辩论后，麦康奈尔称，计票工作将照章完成，“我们将认证2020年总统大选的获胜者。”