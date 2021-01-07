美国近190万人接种冠病疫苗 仅21人出现严重过敏反应

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）表示，美国已有近190万人接种辉瑞与德国生技公司BioNTech研发的冠病疫苗，其中仅有21人对疫苗产生严重过敏反应，意味着每施打100万剂平均会出现11.1例严重过敏。

虽然这一比率远远高于季节性流感疫苗，但疾病控制与预防中心仍鼓励民众接种冠病疫苗，并指接种疫苗利大于弊。

法新社报道，CDC资料显示，去年12月14日到23日共为189万3360人施打辉瑞与德国生技公司BioNTech联合研发的冠病疫苗，而通报出现严重过敏反应仅21例。

疾病控制与预防中心官员梅森尼尔说：“这相当于每施打100万剂平均会出现11.1例严重过敏。”相较于流感疫苗平均每施打100万剂仅约1.3例严重过敏反应，目前辉瑞/BioNTech疫苗引发严重过敏的比率约为流感疫苗的10倍。

即便如此，梅森尼尔补充说，其实辉瑞/BioNTech疫苗引发的严重过敏“仍属极为罕见”，人们最好还是接种疫苗，特别是在疫情大流行对健康危害更大的情况下。

她说：“幸运的是，我们知道如何治疗严重过敏反应，也都有在接种现场做好相关准备，随时能为出现严重过敏反应者治疗。”

资料显示，21起严重过敏反应出现的年龄层从27岁到60岁，中位数为40岁，有19人接受肾上腺素治疗。其中，有19起严重过敏反应（约占90%）发生在女性接种者，接种后会出现过敏症状的时间从2分钟到150分钟都有，中位数为13分钟。

21起严重过敏反应中仅四例需住院，当中三例进加护病房，17例是在急诊室接受治疗。截至研究发表时，20例已出院回家或已复原，没有致死案例。

严重过敏反应症状包括起疹子、吞嚥困难、舌头或嘴唇肿胀、荨麻疹、呼吸困难、声音嘶哑、噁心以及持续乾咳。有关单位建议有过敏史的人避免接种目前获准的辉瑞/BioNTech、莫德纳（Moderna）疫苗，也要求出现严重过敏反应者别接种第二剂疫苗。