继美国国会骚乱 商界团体要罢免特朗普

（早报讯）继美国国会发生骚乱事件，尽管美国总统特朗普的任期仅剩14天时间，但外界都认为骚乱事件由他一手煽动，且影响过于恶劣，有部分美国国内商界团体公开表明认为特朗普应立即被“免职”。

路透社报道，在国会骚乱事件发生后，美国制造商协会立刻敦促美国政府官员考虑免除特朗普的总统一职。据报道，美国制造商协会是美国最大的制造协会，有多达14000家企业参与其中，包括埃克森美孚（ExxonMobil）、辉瑞（Pfizer）制药、丰田汽车（Toyota）等。

美国制造商协会主席兼首席执行官蒂莫斯表示，特朗普煽动暴力，企图保住总统权力，所有替他辩护的民选政治人物都违背了各自对宪法的誓言，也违背了“民主”。同时，他要求副总统彭斯认真考虑同内阁合作，援引宪法第二十五条修正案将特朗普“免职”。

路透社报道指出，根据此前从未被援引的美国宪法第二十五条修正案第四款之规定，凡当副总统和行政各部长官的多数或国会以法律设立的其他机构成员的多数，向参议院临时议长和众议院议长提交书面声明，声称总统不能够履行总统职务的权力和责任时，副总统应立即作为代理总统承担总统职务的权力和责任。

报道还称，其他商界团体也发表了强有力的声明，但措辞并没有像美国制造商协会来得那么强硬。而一些美国公司的高层人士也对此事作出了回应。

苹果公司首席执行官库克表示，有人应对此次骚乱负责，当前政府向拜登政府的权力过渡进程也必须完成。

摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙则说：“我们的领导人有责任呼吁结束暴力，接受（选举）结果，并像我们发展‘民主制度’的几百年来那样，支持权力的和平过渡。现在是时候团结起来了。”

作为特朗普的盟友，黑石集团首席执行官施瓦茨曼则在一份声明中：“总统今天讲话后所发生的骚乱令人感到震惊，这是对美国人所珍视的‘民主价值观’的侮辱。我对暴徒们企图破坏宪法的行为感到无比震惊。”