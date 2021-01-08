日增病例近30万 美多项疫情指标刷新纪录

（早报讯）美国疾病控制和预防中心周四（7日）公布的最新疫情数据显示，周三全美报告新增冠病确诊病例近30万起，刷新疫情暴发以来最高纪录；新增死亡病例超过3800起。

新华社报道，美疾控中心调整后的最新数据显示，截至6日，美国近七天平均日增确诊病例超过22.8万起，创疫情以来新高。该中心最新预测显示，至1月30日，美国累计冠病死亡病例可能达到40.5万起至43.8万起。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，截至6日，全美住院病例总数达13万2476起，再次刷新疫情暴发以来最高纪录。

美国养老院等长期护理机构一直是疫情“重灾区”。项目数据显示，截至去年12月底，全美长期护理机构报告的确诊病例累计已超过100万起；去年12月是该项目统计长期护理机构相关数据以来死亡病例最多的一个月。

尽管美国多项疫情数据刷新纪录，但该项目指出，受圣诞和新年假期数据统计滞后影响，目前的数据可能还未完全反映疫情真实状况。一些公共卫生专家此前预测，美国新年假期之后，冠病发病率、病亡率等可能大幅上升。

目前全美已发现52起英国B.1.1.7变种冠病病毒病例，分别出现在加利福尼亚州、佛罗里达州、科罗拉多州、佐治亚州和纽约州，其中加州共报告26起，数量最多。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，截至美国东部时间7日晚，该国累计确诊病例超过2154万起，累计死亡病例超过36.4万起。