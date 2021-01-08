中国科兴冠病疫苗有效性78%

（早报讯）在巴西进行的最后阶段临床试验显示，中国科兴生物技术公司（Sinovac Biotech）研发的一款冠病疫苗的有效性为78%。这是迄今为止，针对该疫苗的有效性所提供的最明确证据。

彭博社报道，巴西圣保罗州官方确认，78%有效性的数据取自约1万3000名参与试验者。该数据仍低于辉瑞-BioNTech与Modena的冠病疫苗，欧美这两款疫苗预防冠病的有效性均高达95%左右。

尽管如此，相较于辉瑞-BioNTech疫苗和莫德纳疫苗，科兴这款名为“克尔来福“（CoronaVac）的疫苗更易于运输和储存。

另据新华社，巴西卫生部长帕祖洛周四（7日）宣布，巴西政府已与圣保罗州布坦坦研究所签订协议，计划购买1亿剂克尔来福疫苗。

帕祖洛表示，布坦坦研究所将于4月底前交付首批4600万剂疫苗，其余5400万剂计划在今年内交付。

布坦坦研究所的所有克尔来福疫苗都将被纳入国家免疫计划当中，并按比例公正地分配给各州使用。巴西最早将在1月20日开始接种冠病疫苗。

巴西卫生部周四通报，当天新增确诊病例8万7843起，创疫情暴发以来单日新增确诊最高纪录，累计确诊796万1673起；新增死亡病例1524起，累计死亡病例20万零498起。