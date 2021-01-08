纽约市民和平示威 要求罢免特朗普和彭斯

（早报讯）美国纽约数千名市民周四（7日）晚上发起和平的反特朗普示威。

《纽约时报》报道，从布鲁克林的巴克莱中心到夫拉特布什大道，出现大量人群，示威者一路游行到民主党籍参议院领袖舒默位于展望公园西区的住所附近。

示威者来到舒默的大楼外后，开始击鼓、敲打乐器，有节奏的高喊“拒绝特朗普”，“拒绝三K党”，“拒绝美国法西斯主义”。

一些示威者说，他们看到特朗普的支持者周三闯入美国国会大厦的情景后，决定在寒冷的夜里出来游行。

来自布鲁克林的教师斯维尔斯基说：“我们对所看到的一切感到十分沮丧，真的太可悲，许多人都在找寻方向。”

来自布朗克斯的39岁黑人马丁内斯说：“如果闯入者是我们，我们一定会被痛打一顿，所以我们对此感到愤怒。”

数十名戴着口罩的警察在一旁监督，并未接到有人被捕的消息。

在曼哈顿的时报广场，也有一个较小型的抗议集会。一个名为“拒绝法西斯主义”的维权组织，在广场上打开一张印有#OutNow！（意思是马上滚）字样的横幅。

他们说，他们要求罢免总统特朗普和副总统彭斯。

主办者之一萨贝尔通过扩音器说：“我们今天来这里，是因为我们昨天看到了一场未遂政变。”

美国民主党领袖当天早前表示，国会必须马上启动宪法第25修正案，让特朗普立刻下台走人，否则民主党将对特朗普启动新的弹劾程序。

众议院议长佩洛西指特朗普是“一个非常危险的人”，绝不能让他继续担任总统。她敦促副总统彭斯和内阁团队立刻启动宪法第25修正案。

参议院民主党领袖舒默也说：“最好的解决办法就是把他（特朗普）移除。我完全不信任他。”