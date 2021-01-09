佩洛西指特朗普失常 促限制使用核武权力

（早报讯）美国国会众议院议长佩洛西周五（1月8日）去信全体民主党众议员，表示与参谋长联席会议主席米利通电话，表达对总统特朗普可以下令使用核武的忧虑，双方讨论可行预防措施，以免“精神失常的总统”取得发射密码发动核攻击。消息指佩洛西向党友宣称，米利向她保证正采取措施，防止特朗普下令核攻击。

佩洛西在信中提到过去一周发生的事情，其中​​一项是“阻止一位精神失常的总统使用核密码”，透露周五早上与米利通电话，二人商讨措施预防总统在不稳定的情况下，“发起战争行为或取得核武发射密码及下令核攻击”，直言精神失常的特朗普非常危险，必须尽一切方法保护国民，以防他攻击国家及民主。

佩洛西在信中也表示，前一天与参议院民主党领袖舒默致电副总统彭斯，希望他尽快就内阁会否履行对宪法及国民的誓言，启动宪法第25修正案罢免特朗普一事，提供明确答案。她又以前总统尼克逊作为例子，呼吁共和党议员迫使特朗普立即辞职，并警告若特朗普拒绝这样做，国会将展开弹劾程序。

佩洛西尝试阻止特朗普取得核武密码引起外界高度关注，参谋长联席会议主席发言人表示，是佩洛西致电米利讨论此事，后者回答有关核武指挥当局过程的问题。

根据美国宪法，总统作为三军总司令，是唯一拥有授权使用核武的人，不需要取得军事顾问或国会的同意发动核攻击，军方或国会亦无法推翻相关决定。有美媒质疑佩洛西今次的处理手法，认为这不但引起公众恐慌，亦令特朗普关注自己对核武使用的权力，也使国防部陷入困境。白宫及国防部暂未回应事件。