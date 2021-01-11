西班牙暴风雪天气致四人死亡

（早报讯）西班牙内政大臣马拉斯卡星期天（1月10日）说，风暴“菲洛梅娜”带来的暴雪和寒冷天气造成西班牙四人死亡。

据新华社报道，马拉斯卡当天在新闻发布会上说，风暴“菲洛梅娜”已造成西班牙四人死亡。在受影响最为严重的中部和东部，部分地区积雪厚度接近50厘米；许多树木被积雪压倒，一些道路被阻断；大量运输车滞留在公路上。

西班牙大部分地区10日停止降雪。内政部发布的数据显示，目前仍有171条公路被封闭，政府准备派车辆帮助运输药品、食品和新冠疫苗。首都马德里所在的马德里自治区、卡斯蒂利亚—拉曼查自治区和阿拉贡自治区宣布学校11日和12日停课。

西班牙交通大臣阿瓦洛斯表示，9日交通陷入瘫痪的马德里已于10日恢复部分长途铁路运输服务，马德里阿道弗·苏亚雷斯-巴拉哈斯国际机场10日下午将逐步恢复运营。

马德里交通部门表示，马德里地铁10日晚将通宵开放，以保证必要的公共交通。一些近郊火车线路将逐渐恢复，但市政公交车仍处于停运状态。

据西班牙国家气象局10日预报，西班牙多地近日将迎来极寒天气，一些地区气温将降至零下10摄氏度以下。马拉斯卡提醒寒潮可能带来前所未有的低温，呼吁民众保持谨慎和耐心，尽量避免不必要的出行。