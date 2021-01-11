慕尤丁明主持柔国盟会议 料宣布州计划架构

（早报讯）马国首相慕尤丁将于明日在布城主持国民联盟柔佛州联委会会议，预计商讨及设定方向，以协助受冠病疫情影响的人民恢复生活。

据《东方日报》报道，慕尤丁也是国盟主席兼柔州国盟主席，柔州国盟发言人对《马新社》说，预料慕尤丁将宣布柔州国盟架构。

“会议将通过委任国会及州议会协调委员会，拟定、列出和协调所有州内计划和活动。”

此外，该名发言人说，由土著团结党和伊斯兰党组成的柔州国盟架构，以及所策划的计划和活动，将是国盟在其他州的范例。

“身为一个执政中央政府的新政党联盟，所有计划必须关注如何协助人民，特别是B40低收入群体及M40中等收入群体，以巩固政党合作和国盟的执政党地位。”

另一方面，柔州伊党主席阿都拉胡先受询时对马新社说，该党正和土团党商讨会议细节。

“在这项会议中，我们将成立联合委员会，以及委任署理主席、秘书及委员。”

“这是一项重要会议，因为我们（土团党及伊党）正互相适应，有如互相介绍，以及商讨适合柔州的策略。”

阿都拉胡先说，两党也会在会议上商讨符合柔州政局的方式及策略。他说，柔州伊党将有五名领袖赴会，包括他本身，而土团党也会派出包括慕尤丁在内的五名领袖出席。

询及巫统是否将出席上述会议，阿都拉胡先说，巫统没有涉及，但是伊党会和巫统继续维持国民和谐。

“我们和土团党通过国盟保持关系，和巫统通过国民和谐保持关系，我们和巫统的关系还良好。”