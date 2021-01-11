马国卫生部下令所有部长检测冠病

（早报讯）马来西亚至少两名内阁部长昨天与今天相继确诊冠病后，卫生部已经下令所有部长都必须接受冠病检测。有消息指其实还有其他部长感染冠病。这些部长都曾出席上周三的内阁例行会议，因此各方都关注马国是否出现“内阁感染群”。

主管经济事务的首相署部长慕斯达法昨天确诊冠病后，妇女、家庭与社会发展部长丽娜哈伦今天也证实染疫，成为第三名感染冠病的内阁部长。掌管回教事务的首相署部长祖基菲里去年10月5日确诊冠病而成为首名染疫的内阁部长，他过后已经康复出院。

慕斯达法与丽娜哈伦两人都曾出席上周三由首相慕尤丁主持的内阁会议。他们确诊后，卫生部长阿汉峇峇今天说，卫生部已经指示所有内阁部长都必须进行冠病检测。他说，布城县卫生局将对这些部长的情况进行风险评估，以确定部长是否需要隔离或可以继续出席活动。

“当今大马”引述消息表示，确诊冠病的部长不止慕斯达法与丽娜哈伦两人，至少还包括一名土著团结党籍的部长。不过这名部长的新闻秘书不愿承认或否认此事，只表示将发布声明说明情况。据“透视大马”了解，多名部长昨天已经拿到检测报告，其中多人确诊冠病，但确实感染人数不详。

原产业部长凯鲁丁今天表示，所有内阁部长都已经接受改变检测。他说，上述两名部长确诊后，所有部长都接受检测是标准作业程序。“我们内阁部长经常接受检测，以确保所有人都是健康的。我自己也曾接受多次检测。”

他说，与上述两名确诊部长坐得较靠近的多名部长，都接获指示必须强制隔离。他表示，他的座位与这两名部长距离较远。