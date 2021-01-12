美民主党人：众议院预计周三开始考虑第二次弹劾特朗普

（早报讯）美国一名高级民主党人星期一（1月11日）说，众议院预计将在星期三开始考虑第二次弹劾总统特朗普。

路透社报道，众议院一名助手说，众议院多数党领袖霍耶（Steny Hoyer）告诉其他民主党人，如果副总统彭斯没有回应援引美国宪法第25修正案罢免特朗普的请求，众议院将于周三开始弹劾程序。

如果弹劾程序通过，这将使共和党籍的特朗普成为唯一两次被弹劾的美国总统。

上周，数千名特朗普支持者冲进了国会大厦，迫使那些认证民主党当选总统拜登选举胜利的立法者躲藏，并导致五人死亡。特朗普在这之前在其集会中鼓励支持者前往国会大厦，并声称他在选举中败选是不正确的。

许多众议院民主党人和少数共和党人表示，特朗普不应被信任将会完成他任期的职务，特朗普任期将于1月20日结束。民主党人星期一正式提出了弹劾决议，指控特朗普“煽动骚乱”。

霍耶告诉媒体：“我们有一个我们大多数人认为参与鼓励骚乱和攻击这座建筑和民主的总统，他试图颠复总统选票的计数。”

随着众议院周一召开会议，共和党人阻止了立即考虑一项决议，即要求副总统彭斯援引从未使用过的第25修正案，以撤除不适合继续在任的总统。众议院预计将在周二晚上就使用第25修正案的决议进行投票，该修正案允许副总统和内阁罢免无法履行职责的总统。

彭斯和他的共和党人对援引修正案未太感兴趣，但众议院议长佩洛西和其他民主党人试图加大对他们采取行动反对特朗普的压力。他们呼吁彭斯在决议通过后24小时内作出回应。