日本周三向关西三府县发布紧急事态宣言

（早报讯）日本政府星期二（1月12日）基本决定，13日将基于冠状病毒特别措施法向京都、大阪、兵库关西三府县再次发布紧急事态宣言。

据共同社报道，首相菅义伟12日上午在自民党高层会议上表示：“将根据专家意见，视情况迅速做出判断。”政府计划12日下午基于爱知、岐阜两县知事的再次发布宣言请求，探讨是否与关西三府县一起下令。

菅义伟在12日的政府与执政党联络会议上，就再次发布宣言指出：“以大阪为首，有的地区疫情大幅蔓延，将探讨扩大对象地区。”政府拟根据感染人数的增加、告急的医疗供应体制、各知事的请求，向三府县再次发布宣言。至于是否增加爱知和岐阜，则在详细了解两县知事的请求内容后做出判断。宣言持续时间将与已经下令的首都圈四都县相同，到2月7日结束。

厚生劳动相田村宪久12日在内阁会议后的记者会上透露，13日将在厚劳省内召开为冠病对策建言献策的专家组织会议，“在（让专家）分析和评估疫情的基础上，判断最终把哪些地区作为或者不作为紧急事态措施地区”。

自民党国会对策委员长森山裕、立宪民主党国对委员长安住淳12日在国会内会谈，一致同意如果13日决定追加紧急事态宣言的对象地区，那么当天就在众参两院召开议院运营委员会会议，接受事先报告。

政府计划13日上午在厚劳省召开专家组织会议，下午在由专家组成的咨询委员会上介绍再次发布宣言的政府方针，向众参两院事先报告后，在政府对策总部会议上正式做出决定。