研究：意大利一女子2019年11月已染冠病

（早报讯）意大利米兰大学牵头的一个国际研究团队从该国一名年轻女性皮肤病患者在2019年11月10日的活检样本中，发现了2019冠状病毒基因序列。这一结果将意大利“零号病人”出现时间再次提前到2019年11月。

新华社引述安莎社和《共和国报》网站等意大利媒体11日的报道说，研究人员对2019年最后几个月内没有得到确诊的非典型皮肤病患者活检样本进行了检测，发现该患者感染了冠状病毒，而她的症状只是皮肤出现红色斑块并有轻微喉咙疼痛。此外，该患者在2020年6月的一次血清检测中检出冠状病毒抗体阳性。米兰大学研究人员认为，这是目前意大利发现的最早冠状病毒感染病例。

研究组在《英国皮肤病学杂志》上发表了报告。该研究团队牵头人、来自米兰大学的贾诺蒂向媒体说，在接下来的研究中，可能还会发现比2019年11月更早的冠病感染样本。他说，研究发现一些冠病患者只表现出皮肤病症状，因此他们想知道在疫情暴发前的皮肤病患者中是否有人已染冠病。

此前，研究人员已在意北部城市米兰和都灵2019年12月的城市废水样本中检测到冠状病毒。2020年11月，意大利米兰国家肿瘤研究所等机构研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文说，冠状病毒可能早在2019年9月就已在意大利传播，这比意大利报告首例冠病确诊病例早了几个月。