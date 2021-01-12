马国新增3309确诊 单日再破纪录

（早报讯）马来西亚截至今日（12日）中午12时，新增3309起冠病确诊病例，第二次破三字头确诊数，再次写下国内单日新增病例最高纪录！

这已是马来西亚连续33天维持四位数的单日确诊病例，此前最高纪录为1月7日的3027起。自去年12月10日起，马国每日新增病例皆维持在四位数，单日确诊数最高的前10天都发生在过去的一个月内，其中有7天在今年发生。

星洲网报道，卫生总监诺希山发文告说，目前全国累计病例已冲破14万起，达14万1533起病例。“国内至今有3万390起活跃病例。”

在新增病例中，3303起是本土感染病例，6起是境外输入病例。

他说，今日有接近78%的病例来自落实行动管制令（MCO）的州属，即雪兰莪（1007起）、柔佛（442起）与沙巴（409起）。

其他州属和联邦直辖区分别是吉隆坡（326起）、槟城（317起）、霹雳（241起）、砂拉越（146起）、彭亨（96起）、吉兰丹（86起）、森美兰（85起）、吉打（62起）、布城（36起）、马六甲（21起）、登嘉楼（20宗起）与纳闽（15起）。

诺希山指出，今日有1469人康复出院，累计痊愈人数达11万584人，占78.1%。

他说，今日有4起死亡病例，累计559起。“目前有190人在加护病房（ICU），83人需要呼吸辅助器。”