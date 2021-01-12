报道：特朗普最大贷款人德银决定不再与他做生意

（早报讯）据《纽约时报》报道，在特朗普支持者袭击美国国会大厦之后，德意志银行将不再与美国总统特朗普及其公司开展业务。

路透社引述报道称，德意志银行（Deutsche Bank）是特朗普最大的贷款方，根据特朗普去年7月31日向美国政府道德办公室的披露以及银行消息人士，德意志银行对特朗普集团(Trump Organization)有大约3.4亿美元（4.52亿新元）未偿贷款。该集团目前由特朗普的两个儿子负责。

与此同时，美国的Signature Bank要求特朗普辞职。特朗普披露的信息显示，他在该行有支票账户和货币市场账户。Signature Bank在其网站上说：“总统辞职…符合我们国家和美国人民的最大利益。”

德意志银行一名发言人周二拒绝就《纽约时报》的报道置评。特朗普集团并未立即回覆请求置评的电邮，白宫新闻办公室则是未接电话。

路透社11月报道，德意志银行正想办法在美国大选过后终止与特朗普的关系，因为其已对双方关系引来的负面评论感到厌烦。

特朗普向德意志银行贷款是为发展一座在迈阿密的高尔夫球场以及位于华盛顿及芝加哥的多座酒店。

特朗普本周遭到职业高尔夫球界的非难；鉴于国会大厦遭袭事件，美国职业高尔夫球协会(PGA)及皇家古典高尔夫俱乐部(R&A)宣布他们将避免使用特朗普所拥有的两座球场。