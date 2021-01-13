爱尔兰冠病病例“暴发式”增长 人均感染率全球第一

（早报讯）在全球面临第三波2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染浪潮中，爱尔兰的人均感染率一跃成为全球第一。爱尔兰卫生服务执行局首席执行官保罗·里德慨叹：“我们已经找不到合适的形容词来描述问题的严重性了”。

拥有500万人口的爱尔兰在疫情暴发至今仅记录了2397起冠病死亡病例，并因其应对前两次大流行病毒的方式而倍受赞誉。该国去年12月是欧盟中冠病发病率最低的国家，也是第一个进行第二次封锁的成员国之一。但是现在，爱尔兰的人均感染率却是全球最高。

《爱尔兰时报》报道，爱尔兰疫情上周呈现“暴发式”增长态势，一星期的确诊病例达到4.57万例，平均每十万人口中的单日新增确诊病例高达132例，人均感染率比英国高出50%左右。

据报道，严峻的疫情态势令爱尔兰医疗资源告急，不少患者待诊时间超长，甚至有医院将救护车停靠在门诊部附近，充当“临时候诊区”。

爱尔兰总理马丁表示，近日出现的新变异病毒对爱尔兰疫情状况影响颇大：在近期抽测的病毒样本中，高达45%的部分为变异病毒，而这一比率在两周前仅为9%。有报道称，爱尔兰在圣诞节期间“鲁莽”放宽防疫措施，也为病毒的快速传播埋下了隐患。

马丁说，上周医护人员正面临“感染海啸”。他警告说：“除非您从事绝对必要的工作，否则您就没有理由离开家。”