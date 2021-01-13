冠状病毒变种现“逃脱突变体” 科学家：恐让疫苗失效

（早报讯）冠病变种病毒引发世界恐慌，各国严正以待，科学家在南非变种病毒中发现一种“逃脱突变体”，并高度怀疑它可能降低现有疫苗的效力，且现在已经传播到12个国家。此外，目前英国变种病毒“B.1.1.7”在至少50个国家都有病例。

根据CNN报道，科学家在南非的冠状病毒变种中，发现了一种名为“E484K”的逃脱突变体，依目前情况看来，他们高度怀疑E484K病毒本身或与其他突变的结合体会使疫苗失效。此外，科学家也担心，E484K可能是冠状病毒有变化能力的一种迹象，如果这种突变在几个月内发生，其他有问题的突变可能会随之而来。

报道指出，E484K会被称作逃脱突变体，是因为它可能将逃脱疫苗产生的部分抗体。目前，西雅图福瑞德哈金森肿瘤研究中心等地的研究人员，从已康复的冠病患者血清中取出抗体，并研究是否能抵御E484K与其他突变，希望能在未来几周内宣布结果。

报道表示，E484K不只存在于南非变种病毒“501. v2”，最近也在巴西的变种中被发现，根据全球共享流感数据倡议组织（GISAID）说法，E484K已传播至英、法、澳、德、日、韩、荷兰、瑞士等12个国家。报道称，由于疫苗会产生许多抗体，因此E484K（或与其他突变的结合）也可能无法逃脱疫苗的全部抗体。