特粉暴力冲击国会或控叛乱罪 逾170人面临刑事起诉

（早报讯）美国当局就上周三特朗普支持者暴力冲击国会事件开展过160起调查，逾170人面临刑事起诉，其中一些可能被控“煽动叛乱‘和“阴谋” 。调查当局强调，鉴于事件史无前例，正检视参与者是否涉及有组织集团。

美国司法部和联邦调查局（FBI）官员周二概述对国会骚乱案件的调查进展。华盛顿特区代理联邦检察官舍温指出，检方已经对70人发起了指控，人数将“增加到数百人。”他表示，针对每个人的起诉过程都需要长时间的审理，并指检方已经开启了约170个案件的调查，这些案件涉及在国会大厦内的犯罪。

联调局华盛顿特区办事处主任德安托诺则表示，联调局已展开逾160个案件的调查，“这只是冰山一角。”他表示，联调局不会容忍1月6日出现的那种令人震惊和难以置信的野蛮行径，联调局人员在调查中将竭尽全力。

目前被捕人士都被控以较轻微的罪状，如非法闯入和盗窃，但检方称已经成立的专门的“打击部队”，用来调查某些嫌犯的煽动叛乱和阴谋案件。

舍温说：“我们正在审理与煽动叛乱和阴谋有关的重大重罪案件。这类指控的最高刑期为20年监禁。”

官员也证实在民主党全国委员委及共和党全国委员会发现的两枚自制炸弹，是真正的爆炸装置，它们有引爆管，有定时器。