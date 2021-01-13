法国确诊病例超280万 八个大区发现变异病毒聚集性感染

（早报讯）法国当地时间12日冠病累计确诊病例超过280万起，法国官方当天确认，法国13个大区中已有8个大区报告发现变异冠状病毒聚集性感染。

法国从12日起共有25个省份延长宵禁时段，这些省份的宵禁时间从晚6时至次日晨6时，每日宵禁时段由10小时延长至12小时。法国国防委员会13日将再次召开会议讨论疫情应对，届时将讨论是否继续增加延长宵禁时段的省份。

据法国卫生部12日的统计，目前已有巴黎大区、普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区、中央-卢瓦尔河谷大区等8个大区报告出现变异病毒聚集性感染，其中部分聚集性感染的路径仍在调查中。统计显示，现在全法大约有10起变异病毒聚集性感染。

法国卫生部长维兰12日表示，卫生部门对本月8日和9日的部分病毒检测阳性患者进行调查取样，其中大约1%的调查结果显示为变异病毒感染。有专家认为，未来必须做好应对变异病毒的准备，特别是防范变异病毒在未来数周大规模传播。

维兰称，将定期通报变异病毒在法国传播的具体情况，监控变异病毒的传播速度及其聚集性感染是否增加。他表示目前尚无单一地区集中出现很多变异病毒感染，但仍需保持警惕。

法国卫生部12日晚表示，法国已有近19万人接种新冠疫苗，12日当天约有5万人接种。维兰承诺疫苗接种的相关数据透明，其中包括每个地区的疫苗数量、受疫苗保护人群的百分比等，相关数据每晚均会更新。