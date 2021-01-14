特朗普成美国史上首位被弹劾两次的总统

（早报讯）美国众议院周三（1月13日）展开弹劾表决，以232票对197票通过，特朗普成为第一位任内第二次被弹劾的美国总统。众议院也就特朗普支持者上周闯入国会大厦正式指控他煽动骚乱。

法新社报道，特朗普在结束任期的一周前，民主党掌控的众议院通过弹劾案，共232名众议院议员，包括10名共和党人投票赞成支持弹劾特朗普。

众议院共和党议员累计共七人表态支持弹劾，不过最终共10人投下赞成票，其余197名共和党议员投下反对票。

10名投下赞成票的共和党人为：怀俄明州众议员切尼（Liz Cheney）、俄亥俄州众议员冈萨雷斯（Anthony Gonzalez）、密歇根众议员迈耶（Peter Meijer）、华盛顿州众议员纽豪斯（Dan Newhouse）、伊利诺伊州众议员金辛格（Adam Kinzinger）、纽约州众议员卡特科（John Katko）、密歇根州众议员阿普顿（Fred Upton）、华盛顿州众议员贝特勒（Jaime Herrera Beutler）、南卡罗莱纳州区众议员赖斯（Tom Rice）、加利福尼亚州第21议会区众议员瓦拉多（David Valadao）。

弹劾将须通过美国参议院的审议，但预计要等到当选总统拜登于1月20日就任第46任总统之后才能处理此事。