美参议院多数党领袖：特朗普弹劾审议下周才开始

（早报讯）美国参议院多数党领袖麦康奈尔美国时间周三（1月13日）说，总统特朗普在参议院的弹劾审议将在下周开始。

路透社报道，麦康奈尔（Mitch McConnell）发表声明说：“即使参议院进程将于本周开始并迅速采取行动，但直到特朗普总统离任后，才会达成最终裁决。这不是我做的决定，这是一个事实。”

麦康奈尔将在拜登于1月20日宣誓就职后失去多数党领袖的地位。麦康奈尔在众议院以232票对197票使特朗普成为有史以来第一位两次被弹劾的美国总统后发表了声明。

现在特朗普已经在众议院第二次被弹劾，行动将移至参议院，参议院将在美国首席大法官罗伯茨（John Roberts）主持下进行正式审议。

麦康奈尔说，在拜登宣誓就职之前，不能得出“公平或严肃的审议”。他在声明中指出：“参议院举行了三次总统弹劾审议。他们分别持续了83天、37天和21天。”

目前尚不清楚民主党领导的众议院是否会在周三晚上向参议院提出针对特朗普的指控。

特朗普的10名共和党人加入了222名民主党人的行列，在众议院支持弹劾特朗普。民主党人在众议院占据了微弱的多数。在参议院，共和党人仍然拥有控制权，直到两名新当选的佐治亚州民主党人上任。

没有民主党人在弹劾表决中投下反对票。