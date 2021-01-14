消息：特朗普或聘在集会发言的律师在弹劾审判为他辩护

（早报讯）路透社报道，两名消息人士称，美国总统特朗普或聘请一名法律教授为他在被指控煽动暴力的弹劾审判中辩护。

消息人士说，伊士曼（John Eastman）曾在1月6日与特朗普私人律师朱利安尼在特朗普集会同台，他目前被考虑加入特朗普辩护团队。

据路透社星期天（1月10日）报道，76岁的朱利安尼告诉群众，他们应该进行“战斗审判”，并可能会领导辩护弹劾案。朱利安尼未回应置评要求。

60岁的伊士曼在特朗普集会中声称选举舞弊，他在律师与客户特权的理由下，并未证实或否认他是否在弹劾案中代表特朗普。当被问及是否愿意代表特朗普时，伊士曼说：“如果美国总统问我是否考虑帮助他，我肯定会考虑。”

白宫未立即回应针对伊士曼的置评要求，并拒绝针对朱利安尼置评。美国众议院星期三使特朗普成为第一位被弹劾两次的美国总统，并指控他煽动国会大厦的叛乱。

伊士曼是美国最高法院法官托马斯（Clarence Thomas）的前书记，他上个月代表特朗普挑战选举失败。在集会上，直到周三在加利福尼亚州查普曼大学担任教授的伊士曼谈到了用来欺骗选举选票的“秘密文件夹”，特朗普上台后重申了选举被偷走。其中，该大学的教职员工和学生随后呼吁大学解雇伊士曼。在周三的一份声明中，大学校长说已经达成了一项协议，伊士曼将立即从大学退休。

伊士曼告诉路透社，他不相信自己做错了什么。他也不认为特朗普有罪。他说：“什么都没有。”