葡萄牙延长国家紧急状态 再次进入全面封锁

（早报讯）葡萄牙议会周三（1月13日）通过法案，自15日起将国家紧急状态再次延长15天。政府部长理事会当日决定，自15日零时起，葡萄牙全国再次进入全面封锁状态。

据新华社报道，葡萄牙总统德索萨在总统府网站发布公告称，近来葡冠病新增确诊人数、住院人数、重症监护病房人数和死亡人数增速明显加快，应立刻采取措施，以防疫情进一步恶化至春季，要避免出现死亡人数成倍增长、医疗资源枯竭、民众信心下降、社会经济危机持续恶化等现象。

葡萄牙总理科斯塔当日发表电视讲话宣布，葡萄牙将再度进入全面封锁状态，政府将采取更严厉的为期一个月的限制措施，但此次封锁不再关闭大中小学校。

新措施包括：关闭除诊所、药店、超市以外的商业机构；关闭健身房和其他体育活动场所；饭馆和咖啡厅只能提供外卖服务；取消所有大型活动，总统选举和宗教庆典除外；关闭文化场所；居家办公等。

科斯塔说，政府保证将为封锁期间受影响的公司和员工提供资金支持。

葡萄牙去年3月19日实施了史上首次国家紧急状态，经过两次延期后于5月初结束。随着秋冬季第二波疫情到来，葡萄牙从11月9日起再次进入国家紧急状态。

葡萄牙卫生部13日公布的数据显示，过去24小时，葡萄牙新增确诊病例1万556起，新增死亡156起，均创疫情暴发以来新高。