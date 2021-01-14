秘鲁升级防控措施应对新一波疫情

（早报讯）秘鲁总统萨加斯蒂周三（1月13日）宣布，秘鲁将根据疫情进展划分风险等级，分区分级精准防控，以应对近来全国出现的新一波疫情。

据新华社引述上述防控措施，秘鲁将以省、市为单位划分为中、高和极高风险等级。1月15日至31日，伊卡、胡宁等被划为极高风险区的七个省每天宵禁时间为晚7时至次日晨4时，周日车辆和人员限行；首都利马、阿雷基帕等省、市被划为高风险地区，宵禁时间为晚9时至次日晨4时，周日车辆限行；在其他被列入中风险等级的地区，宵禁将从晚11时持续到次日晨4时，周日不限制车辆和人员流动。

萨加斯蒂当天在总统府举行的新闻发布会上还呼吁秘鲁民众不要放松警惕，遵守戴口罩、勤洗手等个人防护措施，避免在封闭的空间聚会等。他还承诺，政府将免费为所有秘鲁民众接种新冠疫苗。

进入2021年，秘鲁全国范围内新冠确诊病例数大幅增加。该国卫生部每天公布的数据显示，自1月6日起，单日新增确诊均超过2000起，10日达到2909起，是近几个月来的最高点。秘鲁卫生部长马泽蒂12日宣布，秘鲁已进入新一波疫情大流行阶段。

秘鲁卫生部数据显示，截至13日晚，该国累计新冠确诊病例104万0=231起；累计死亡3万8399起。