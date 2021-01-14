菲律宾批准紧急使用辉瑞与BioNTech冠病疫苗

（早报讯）菲律宾食品和药物管理局已授权紧急使用由辉瑞与BioNTech开发的冠病疫苗，这是该国首款获得批准的疫苗。

路透社报道，食品和药物管理局负责人多明戈（Rolando Enrique Domingo）表示，辉瑞与BioNTech疫苗的成功率达到了95％，可以有效预防冠病。菲律宾近50万人感染了冠病。

多明戈说：“使用疫苗的好处超过了已知和潜在的风险。”“没有发现具体的安全隐患。”

近年来，菲律宾难以说服民众使用疫苗，上周的民意调查显示，由于担心安全问题，不到三分之一的人愿意接种冠病疫苗。菲律宾将第一季度通过“冠病疫苗全球获取机制”（Covax）设施获取辉瑞与BioNTech的首批疫苗，并且正在与疫苗制造商直接谈判。

多明戈还表示，中国华科生物科技周三提交了冠病疫苗紧急使用授权申请。这是在巴西发布的晚期试验数据之后，该数据显示有效性仅为50.4％。菲律宾已经订购了2500万剂科兴生物（Sinovac）的CoronaVac疫苗，其中首批5万剂将于2月份到达。

菲律宾总统杜特尔特为政府购买CoronaVac疫苗辩护，他周三晚上说，这与美国人和欧洲人开发的疫苗一样好。菲律宾在疫苗接种方面落后于区域国家，菲律宾希望今年能为7000万人接种疫苗，占其人口的三分之二。