法国逾24万人接种疫苗 巴黎将开放19个疫苗接种中心

（早报讯）法国卫生部当地时间周三（1月13日）称，法国已有超过24万人接种冠病疫苗。巴黎市政府方面当天透露，巴黎将开放19个疫苗接种中心。

据中新社报道，法国卫生部当晚公布的数据显示，法国已有24万7167人接种冠病疫苗，13日当日约有5万7000人接种。迄今为止，大巴黎地区是法国接种疫苗人数最多的地区，共有5万人接种。

巴黎市政府当天通过法国BFM电视台透露，巴黎将开放19个疫苗接种中心。巴黎市长伊达尔戈当天呼吁加快疫苗接种工作，保证市政府将在巴黎市民的疫苗接种工作中发挥重要作用。

巴黎疫苗接种中心开放的具体时间尚未确定。巴黎官员透露，疫苗接种中心一旦开放，将接受电话或网上预约接种。按照法国官方安排，医护人员、养老院中的老人等“脆弱人群”现在可以进行疫苗接种。

法国东部城市南锡13日起为该城市中不在养老院生活的75岁以上老人接种冠病疫苗。法国总理卡斯泰当天在法国参议院表示，政府的疫苗接种方案正在得到落实，各项工作正在有序进行。他呼吁人们对疫苗接种保持耐心。

大巴黎地区13日确认至少11人感染变异冠病病毒，另有40人疑似感染变异病毒，卫生部门正在加紧分析研究。法国应对冠病疫情的科学委员会主席德尔弗拉西警告，如果现在不采取应对行动，到4月法国将有许多人感染变异病毒。他表示，现在必须采取措施控制变异冠病病毒的传播。

法国国防委员会13日召开会议讨论疫情应对。法国舆论披露会议讨论是否将延长宵禁时段的措施扩大到法国全境。卡斯泰将于14日晚召开发布会，宣布应对疫情的下一步举措。

根据最新官方疫情数据，法国13日新增确诊病例2万3852起，累计确诊病例283万442起。法国冠病死亡病例现为6万9031起，新增死亡病例229起。