马国新增3337冠病病例 一周内3次创新高

（早报讯）马来西亚今日（1月14日）新增3337起冠病确诊病例，再破单日新高。

星洲网报道，马国在过去一周内出现了三次单日新增超过3000起确诊病例的记录，第一次是上周四（1月7日）的3027起，第二次是本周二（1月12日）的3309起，分别是马国第二高与第三高的确诊病例记录。

卫生总监诺希山今日发文告说，截至今日中午12时，马国今日有15起冠病死亡病例，累计578起。今日是马国单日第二多的死亡病例，最高是在1月8日，共有16起死亡病例。

马国累计病例达14万7855起。“今日的确诊病例中有3330本土感染病例，另外7起为境外输入病例。”

他说，新增病例中有2142名马国公民与1188名外籍人士。目前马国仍有3万3989起活跃病例，再次突破马国最高的活跃病例记录，第二高是昨日的3万2377起。

雪兰莪今日增加1036宗起病例，是马国今日新增最多病例的州属，第二多病例的州属是柔佛（460起），接着是沙巴（389起）、吉隆坡（257起）、槟城（234起）、砂拉越（180起）、森美兰（169起）和槟城（113起）。

他说，今日有1710人康复出院，全国累计痊愈人数达11万3288人（占76.6%）。