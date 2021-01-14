凯利：购买疫苗比马国快 新加坡投入资源比较多

（早报讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利表示，马国购买冠病疫苗的速度输给新加坡，主要是因为新加坡投入的资源较多，让新加坡能够较早“投注”候选疫苗。

他称，新加坡投入超过10亿新元为现有人口购买疫苗，这与马国投入的预算大约相等，但是马国人口是新加坡的五倍。“我确信，在临床数据发布前，新加坡就以溢价签订了预购协议。”

至于印度尼西亚使用中国科兴生物（Sinovac）疫苗，并成为最早在中国境外批准使用该疫苗的国家之一，凯利称，主要原因在于印尼已对科兴疫苗进行了三期临床试验。“印尼能够批准科兴疫苗，因为他们拥有自己试验临床数据，可以理解的是，科兴公司将优先提供给能够对其疫苗进行临床试验的国家。”

凯利今日（1月14日）发文告说，马国在与新加坡和印尼做比较之前，有必要了解一些事情。

对于为何马国不是科兴公司疫苗的临床试验地点，凯利解释，该疫苗的试验始于去年，当时马国提出要进行试验，但是那个时候马国的确诊数量还很少，传染率也比较低。

“由于临床试验需要高感染率才能成功，因此，科兴公司拒绝把马国纳入第三期试验计划。”

他强调，马国购买疫苗的速度没有落后。他说：“马来西亚购买疫苗的速度虽然不是第一，但是绝对不落后。”

他举例，日本在2020年7月订购辉瑞疫苗，将在2月与马国同期获得疫苗，韩国在2020年12月下订单，并计划于2021年第三季度接收辉瑞疫苗。

他指出，马国有望在2月底前，收到第一批辉瑞疫苗，使马国成为亚太地区获得疫苗最快的国家之一。

对于科兴公司疫苗在巴西的数据引起了一些担忧，凯利保证，将会购买对马来西亚人安全有效的疫苗。

他重申，在谈判时，马国始终坚持在协议生效之前，疫苗必须获得马国药剂监管局批准，这就是为何可退还押金和付款退回，是马国在谈判中的条件。