法国将实施更严格的入境规定

（早报讯）法国总理卡斯泰周四（1月14日）表示，鉴于冠病疫情形势依然“不稳定”，法国将实施更严格的入境规定等防疫新规。

据新华社报道，卡斯泰当天在新闻发布会上说，法国疫情虽然得到有效控制，但仍“不稳定”，冠病病毒仍在法国境内传播。变异冠病病毒的传播“还很有限”，但不可低估其潜在风险。

卡斯泰宣布，法国将自18日起对欧盟成员国以外人员实施更严格的入境规定，这些人在入境法国时须提供出发前72小时内冠病病毒核酸检测阴性证明，并接受七天的隔离观察。这一规定同时适用于法国海外领地。此外，欧洲理事会将于21日召开会议，协调有关欧盟成员国之间人员流动的规定。

卡斯泰还说，从16日开始，法国将把宵禁实施范围扩大至全国，宵禁时间调整为每日晚上6时至次日早上6时，有效期至少持续15天。如果疫情继续恶化，“我们将立即采取新一轮封闭隔离措施”。

法国卫生部长韦朗在新闻发布会上表示，法国将加快冠病疫苗接种工作，75岁及以上的老年人、冠病高危人群18日起可预约接种疫苗。超过700个冠病疫苗接种中心将正式开放。

据法国卫生部统计数据，截至14日，法国已有超过31万人接种冠病疫苗。法国政府网站14日公布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例超过2万1228起，累计确诊285万1670起，累计死亡6万9313起。