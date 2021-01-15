朝鲜举行阅兵式展示潜射弹道导弹

（早报讯）据韩联社引述朝鲜中央广播电台周五（1月15日）报道，劳动党第八次全国代表大会阅兵活动14日晚在平壤金日成广场隆重举行，国务委员会委员长金正恩到场检阅。

朝鲜在阅兵式上展示潜射弹道导弹（SLBM）等战略、战术武器。报道称，水下战略弹道导弹是世界最强武器，充分展现革命强军压倒世界的军事技术威力。报道指出，尖端武器印证了作为拥核国家的地位、拥有世界最强军力的朝鲜人民军的威力。国防相金正宽在演讲中指出，若敌对势力对朝鲜的国家安全有丝毫侵犯，将先发制人地动员最强有力的攻击力彻底惩罚，牢牢维护祖国和人民安全、社会主义制度。

报道还称，能在朝鲜领土外彻底消灭任何敌军的火箭纵队发出隆隆巨响。此外，山区步兵纵队、侦察兵纵队、电子干扰作战部队纵队、社会安全武装机动部队、最新自行榴弹炮纵队、高射炮军团等依次亮相。

国务委员会委员长金正恩、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、劳动党书记赵勇元、劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲、内阁总理金德训在主席团就坐。此外，朴泰成、李日焕、金斗一等政治局委员和候补委员列入礼宾名单，前国务委员会副委员长朴奉珠亮相元老席。金正恩同八大与会人士合影留念。

由此，本月5日开始的劳动党第八次全国代表大会和纪念阅兵活动都结束。韩国政府消息人士前一天表示，朝鲜从当天晚上6至7时许开始阅兵式。这是朝鲜首次在劳动党大会之际举行阅兵式，亦是去年10月劳动党建党75周年阅兵式后第二次在傍晚举行阅兵式。

朝鲜劳动党通过八大时隔五年修改党章，将强化国防力量列入党章。朝鲜宣布已完成核潜艇设计研究，处于最终审查阶段，还完成了新型弹道导弹高超音速飞行器的研发。