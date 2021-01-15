美检方评估：国会大厦暴徒打算俘虏暗杀官员

（早报讯）美国联邦检察官周四（1月14日）对总统特朗普的支持者上周闯入美国国会大厦进行了一项新评估，检方在法庭文件中称，暴徒当时打算“俘虏和暗杀民选官员”。

路透社报道，检察官在一份文件中提出了这一观点，并要求法官拘留亚利桑那州男子和“匿名者Q”（QAnon）阴谋论者钱斯利（Jacob Chansley），钱斯利在骚乱事件中被拍到站在副总统彭斯在参议院会议厅的办公桌上。

由亚利桑那州司法部律师撰写的拘留备忘录更详细地介绍了联邦调查局对钱斯利的调查，其透露他给彭斯留下了一张纸条，警告说“这只是时间上的问题，正义即将到来”。

检方说：“有力的证据，包括钱斯利自己在国会大厦的言论和行动，支持国会暴动者的意图是捕获和暗杀美国政府的民选官员。”检方也提出，钱斯利患有药物滥用和精神疾病的可能，并告诉法官他构成了严重的逃跑风险。检方写道：“钱斯利曾公开谈论他的信念，即他是一个外星人，一个更高的存在，他在地球上是为了提升到另一个现实。”

目前尚未能联系钱斯利的公设辩护人置评，钱斯利将于周五出庭。

美国司法部已将80起刑事案件与上周的国会大厦的暴乱连接，特朗普支持者闯入国会大厦洗劫办公室，其中一些人袭警。到目前为止，许多被指控的人很大原因是因社交媒体发布的照片和视频被联邦调查局（FBI）追踪，FBI目前有200多名嫌疑人。

哥伦比亚特区代理美国检察官舍温（Michael Sherwin）表示，虽然许多最初的指控似乎很小，但他预计随着司法部继续调查，将提出更严重的指控。