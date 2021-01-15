挪威23人接种辉瑞疫苗后死去 卫生局：疫苗或对脆弱和患绝症老人有风险

（早报讯）挪威出现23起与辉瑞/BioNTech冠病疫苗相关的死亡事件。挪威卫生当局警告，冠病疫苗可能会对非常脆弱和患有绝症的老年人造成风险。

彭博社报道，挪威药品管理局表示，其中13起的死亡病例死因和疫苗引发的副作用有关，而死亡病例有两个共同点，即接种者是老年人和体弱者。

挪威药品管理局首席医师西格德指出，报告显示，mRNA(信使核糖核酸）疫苗常见的副作用（例如发烧、恶心等）可能是导致这些体弱老人死亡的原因。“对于那些剩余寿命很短的人来说，疫苗所带来的益处可能微不足道或已不重要。”

挪威公共卫生研究所也说：“对于那些身体最脆弱的人来说，即使是相对轻度的疫苗副作用也会产生严重的后果……对于那些剩余寿命很短的人来说，疫苗所带来的益处可能微不足道或已不重要。”

尽管如此，西格德在冠病疫苗网络研讨会上表示，疫苗的风险非常小，只有在少数情况下，尤其是针对那些健康状况不佳的老年人，副作用可能会导致老年人病情加重。他说：“如果你身体虚弱，就不应该接种冠病疫苗。”

迄今为止，挪威已向约3万3000人注射至少一剂冠病疫苗，接种对象主要包括那些被认为感染冠病风险最大的群体，其中包括老年人。 挪威注射的多数疫苗均来自辉瑞/BioNTec。该国目前在也将开始接种由莫德纳研发的冠病疫苗。